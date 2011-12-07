На «Туриаду» приезжают победители региональных соревнований, поэтому борьба всегда очень напряженная

Завершился четвертый день «Туриады-2021». Стали известны победители на водных дистанциях. Саратовская область заняла 3 место в командном зачете на катамаранах.

На территории Балаково в рамках Первенства Приволжского федерального округа по спортивному туризму традиционно проходит водный этап.

В дисциплине «дистанция — водная — каяк» среди юниорок лучшими стали:

1 место — Полина Плеханова (Пермский край);

2 место — Анна Смирнова (Пермский край);

3 место — Виктория Даукна (Республика Татарстан).Каждый день в спортивно — туристском лагере «Туриада» завершается награждением.

В этом году на восьмую «Туриаду» собрались около 500 участников из всех регионов ПФО — победители региональных спортивно-туристских соревнований и студенты вузов, обучающиеся по специальностям, связанным с организацией туристического бизнеса, а также тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Проживают участники лагеря в палаточном городке.

Несмотря на пандемию, туристская жизнь в нашем округе не замерла. В непростых условиях нам удалось сохранить основные показатели. За год проведено 97 походов, на регулярной основе спортивным туризмом в округе занимается 87 219 человек. Имеются положительные результаты всероссийского уровня.

Заместитель полпреда РФ Олег Машковцев отметил увеличение количества спортивно-туристических соревнований регионального и муниципального уровней, рост охвата молодежи, участвовавших в них, а также число обладателей спортивных разрядов.

Напомним, в этом году на территории Хвалынского района с 18 по 21 мая проходит спортивно-туристский лагерь «Туриада». Проект реализуется при поддержке Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в ПФО. В этом году он проходит и в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».