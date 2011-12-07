Они должны знать, как действовать: в казанской школе №120 обучают практической самообороне в случае нападения

В казанской школе № 120 учитель ОБЖ Сергей Курылёв уже три года преподаёт ученикам курсы по самообороне и поведению в случае чрезвычайной ситуации в школе. Он отмечает, что, к сожалению, что дети должны знать и о том, как действовать в случае, если на школу напали.

Сам Курылёв — ветеран вневедомственной охраны в звании майора: в прошлом он служил в силовых органах и имеет ведомственные награды. На службу он пришёл в 1994 году на должность милиционера, а в 2013 году стал заместителем командира батальона полиции № 4 Управления вневедомственной охраны по Казани. Он также возглавляет штаб «Юнармии» Московского и Кировского районов столицы Татарстана.

Методичку, как вести себя во внештатной ситуации, для школьников он разработал сам и теперь преподаёт детям основы самообороны. Главное — научить детей реагировать на угрозы на уровне рефлексов. Непосвящённого человека такой нестандартный урок может шокировать. Но, на самом деле, это отработка теоретических знаний на практике. Причем, на занятиях преподаватель учитывает, что внештатная ситуация может быть любой, поэтому готовит школьников к различным вариантам действий, исходя из обстановки.

Полученные знания пригодятся детям не только в случае ЧП. Например, в первую очередь Курылёв рассказывает, как нужно правильно падать. На уроках вырабатывают особый рефлекс для падения. Если падение идет вперед, учит Курылёв, необходимо сгруппироваться и выставить руки перед собой, чтобы не ударится головой или телом.

Для чего это нужно?

«Одна из форм работы на уроках ОБЖ — отработка навыков. В виду новых угроз учителя, в том числе и по запросу родителей, отрабатывают навыки защиты жизни в экстремальных ситуациях», — прокомментировали в казанской мэрии.

Ситуации могут быть абсолютно разными и нельзя подготовиться к каждой из них. Но навыки самообороны могут пригодится в самых непредвиденных случаях. И обучение детей таким знаниям и есть одна из основ безопасности жизни, отмечает учитель.

Советы с уроков ОБЖ

Преподаватель также рассказывает школьникам, как вести себя во время нападения на школу. Они знают, что делать при виде неизвестного с оружием в руках. При появлении такого в коридоре, учит Курылёв, ученики должны упасть на пол и перекатами добраться до ближайшего открытого кабинета.

Описанный далее порядок действий является лишь примером поведения во время внештатной ситуации.

При отработке навыков на практике Курылёв использует макеты оружия. И у этого есть серьёзные причины: в первую очередь, чтобы у ребёнка возник ассоциативный ряд и он мог с расстояния различить, что перед ним стоит именно вооруженный человек. Во-вторых, макет можно перезаряжать, а делает это учитель с той же скоростью, с какой перезаряжается помповое ружье. Поэтому дети координируют свои действия именно со скоростью перезарядки.

Важно, что учитель ни в коем случае не направляет даже макет оружия прямо на детей, исключительно в сторону, но так, чтобы дети видели.

Учитель рассказывает: при звуках в здании, похожих на выстрелы или взрывы, надо сразу же запереть дверь на ключ, забаррикадировав её партами и стульями с первых рядов. После этого — укрыться за партами, которые остались в конце кабинета, и прикрыться рюкзаками с учебниками. Это нужно потому, что нападающий может частично сломать дверь и атаковать.

По словам преподавателя, в этом случае надо выключить звук у телефонов и вести себя крайне тихо. Почему это нужно? Нападающий, говорит учитель, прекрасно знает, что времени у него немного, потому что скоро прибудут оперативные службы. Он не будет надолго оставаться около закрытых дверей. Но если он услышит звонок телефона или звуки, издаваемые детьми, то может начать ломать дверь.

Эвакуация, по словам Сергея Владимировича, возможна в этом случае только с первого этажа — надо открыть окно и очень тихо (в случае со школой исключительно под руководством классного руководителя) начать эвакуацию. Важно, что высота от подоконника до земли примерно метра-полтора — лучше сесть на окно и уже оттуда спрыгивать на землю.

Курылёв рассказывает и о нападениях с ножом. Он учит, что на незнакомца в первую очередь должны среагировать те ученики, которые сидят ближе всего к двери. Они должны кинуть в него всё, что есть под рукой, и одновременно опрокинуть в его сторону парту. Это как минимум отвлечёт и дезориентирует нападающего, который не ожидает отпора. А если парта упадёт на ногу, то может получить травму.

Даже если нападающий увернётся от парты, ему всё равно придется через неё перешагнуть или же обойти её. В первом случае он ещё и может потерять равновесие, в любом случае — так можно выиграть время. Одновременно с падением парты все ученики должны схватить стулья и выставить их перед собой, причём одной рукой лучше держаться за спинку.

Для отработки навыка Курылёв использует макет ножа, который не может никому навредить.

Протоколы безопасности

Школа № 120 приняла новые протоколы безопасности. В первую очередь, во всех кабинетах ключ от двери остаётся в замке с внутренней стороны. В любой момент любой из учеников может запереть дверь — этому их тоже обучают.

Кроме того, разработан алгоритм — если школьный звонок срабатывает три раза, это призыв к эвакуации. Если же он звенит, не прекращая, на протяжении более 30 секунд — значит, нужно запираться в классе и баррикадироваться.