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Первый день просветительский марафона «Новое знание» собрал более 5 млн зрителей

Марафон проходит с 20-22 мая на площадках 8 городов России, в том числе и в Казани.

Более 5 млн зрителей собрал просветительский марафон «Новое знание» в первый день проведения, сообщает пресс-служба марафона. Организатором марафона выступает российское общество «Знание».

Программа марафона включает более ста лекций и мастер-классов от профессионалов в различных сферах – это политики, деятели науки и искусств, спортсмены, бизнесмены и тд.

Сообщается, что сегодня, 21 мая, самыми ожидаемыми участниками мероприятия станут основатель компании SpaceX Илон Маск, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и др. 

22 мая площадки откроются в 8 городах России, в том числе и в Казани. Завтра на площадке Татарстана выступят генеральный и технический директор KazanExpress Кевин Ханда, заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов и эксперты Университета Иннополис.

КВ
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