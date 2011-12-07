Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Пять казанских пляжей проходят санитарно-эпидемиологическую проверку

Роспотребнадзор по РТ получил 14 заявок, пять из которых – на проверку пляжей Казани.

В этом году 14 пляжей в Татарстане должны пройти санитарно-эпидемиологическую проверку, прежде чем будут открыты, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

На 21 мая ведомство получило 14 заявок на санитарно-эпидемиологическую проверку от глав муниципальных образований, пять из которых – казанские пляжи: «Локомотив», «Нижнее Заречье», озёра Комсомольское, Глубокое и Большое Лебяжье.

Как отметила Любовь Авдонина, пока пляжи недостаточно благоустроены, поэтому не могут принять отдыхающих.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что водолазы очистили дно прибрежной зоны пляжа «Камское море» в Лаишево.

КВ
Лента новостей