В Казани на стройплощадке «Яратам» появилась первая автоматическая мойка колёс

В Казани вводится новый стандарт мойки колёс автотранспорта на строительных площадках. Уже заработала первая автоматическая мойка колёс на стройплощадке жилого комплекса «Яратам». Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с работой новой мойки, сообщает пресс-служба мэрии города.

Внешне, автоматическая мойка представляет собой платформу с боковыми стенками, оборудованными форсунками высокого давления. Благодаря закрытой циркуляции воды, отработанная антисептиками вода не попадает в грунт. Функционал мойки позволяет не только очищать колёса с двух сторон, но и проводить мойку днища автомобиля.

По словам мэра, несмотря на то, что все стройплощадки Казани оборудованы мойками колёс, культура строительства в целом выросла, но нарушения по-прежнему есть. Он добавил, что все предприятия сферы строительства должны обладать единым стандартом чистоты.