В Казани прошел конкурс «Лучший слесарь-сантехник» 2021 года

В Казани прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший слесарь-сантехник» 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице администрации Вахитовского и Приволжского районов города в соцсетях.

Сообщается, что в конкурсе участвовало семь бригад от организаций «УютСервис», «Ремонт Сервис», «АДС Приволжский» и «Ран Сервис». Участникам необходимо было подготовить стенды со смонтированными санитарно-техническими приборами, креативную самопрезентацию, а также сдать экзамен по теории профессионального мастерства и практическое задание по установке радиаторов отопления с последующей опрессовкой.

Победителем конкурса и лучшими слесарями-сантехниками Приволжского района стала бригада Худяшова Ивана и Мухамеева Ильнара из ООО «Ран Сервис