Журналистов РТ приглашают на телевизионный фестиваль «Камский бриз»

Сегодня в Нижнекамске стартовал I республиканский телевизионный фестиваль «Камский бриз». К участию приглашаются практикующие сотрудники пресс-служб и средств массовой информации.

Известно, что с 21 по 23 мая для журналистов республики с мастер-классами выступят известный медиатренер Сергей Бондарев, исполнительный директор Первой Академии Медиа РЭУ им. Плеханова Мария Штейн, редактор программы «Историс» на телеканале «Москва-24» Снежана Артамонова, специальный корреспондент «Россия-24» Юлия Шустрая, шеф-редактор «Пусть говорят» Лилия Фёдорова, ведущий программ ГТРК «Татарстан» Алмаз Хакимов, а также телеоператор программы «Вести Татарстан» Ильдар Галяутдинов.

Кроме того, 22 мая в рамках фестиваля будут объявлены победители конкурсных телевизионных работ. Всего жюри отсмотрело более 150 работ. Оцениваться они будут по шести номинациям.

«Все участники получат хороший импульс для дальнейшей работы, что непременно положительно скажется на качестве регионального телевидения в Республике Татарстан», - резюмировали организаторы.