В Республиканской клинической больнице Татарстана провели две сложные операции с одновременной онлайн-трансляцией для врачей со всей России

Оба хирургических вмешательства состоялись в ходе научной конференции в сфере урологии и онкоурологии, она прошла в Казани. Были взяты сложные случаи.

Первому пациенту в марте 2019 года диагностировали рак предстательной железы. После всех осмотров и обследований вердиктом врачи пришли к мнению - предстательную железу нужно удалять. Через год 67-летний мужчина вновь обратился в РКБ с просьбой помочь ему, восстановить мужскую силу. Хирурги под руководством московского профессора Бадри Гвасалия решились на редкую для Татарстана операцию - фаллопротезирование. Эректильная функция у мужчины полностью восстановится, заверяют специалисты, через несколько дней его выпишут домой.

Что касается второй пациентки, то ей 45 лет. При диспансеризации у нее диагностирована опухоль почки величиной почти в 5 сантиметров. В первую очередь, женщину направили в онкологический диспансер республики Татарстан, затем в Республиканскую клиническую больницу, отделение урологии №2. Виртуозное вмешательство без разрезов провела команда заведующего отделением Михаила Ульянина. Уже через день женщина сможет вернуться к повседневной жизни.