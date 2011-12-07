«Народ на «расслабоне»»: власти Казани заговорили о третьей волне «ковида»

Жаворонков: Вакцинация вернёт жизнь в прежнее русло

С начала июня в России вновь растёт число заразившихся коронавирусом, рассказала начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков на совещании в мэрии. После второй волны число заразившихся колебалось в пределах 8-9 тыс. человек в день. За сутки 19 июня в стране зарегистрировано более 17 тыс. заболевших и 450 летальных исходов. Больше всего новых заражений выявили в Москве — более 8 тыс. человек, а 18 июня в столице фиксировали максимум за все время пандемии — 9120 человек.

«В ответ на данные вызовы система здравоохранения города вынуждена принимать превентивные меры и разворачивать дополнительные места в стационарах для пациентов с ОРВИ, подозрением на коронавирусную инфекцию и пациентов с диагнозом Covid», — сказал Жаворонков.

Он отметил, что с учётом сложившейся в России ситуации коронавирус может распространяться еще быстрее.

«Мы с вами видим, что настороженность населения падает, многие граждане не соблюдают антиковидные меры, отсутствует приверженность к вакцинации, вирус уже с нами. Единственным оружием против него является создание коллективного общественного иммунитета, ограничение контактов. Отсутствие вакцинации у большого числа людей будет способствовать быстрому распространению вируса. Чем большее количество граждан будет невосприимчиво к вирусу, тем медленнее он будет распространяться. Сегодня болезнь протекает более молниеносно, имеются случаи неоднократно повторного заражения болевших ранее, что говорит о том, что постепенно защитный титр антител снижается», — отметил Жаворонков.

Замминистра здравоохранения РТ заметил, что вакцинация не является 100% гарантией от заражения коронавирусом, однако, согласно данным медучреждений, у заболевших жителей республики, у которых сформирован иммунитет в течение 42 дней после первого этапа вакцинации, болезнь протекает в более легкой форме по сравнению с невакцинированной когортой граждан.

«Сегодня в Казани вакцинацией против „ковида“ охвачено 23% человек от подлежащих. Привито лиц старше 65 лет свыше 57 тыс. человек. Система здравоохранения Казани предпринимает значительные усилия для того, чтобы сделать вакцинацию максимально доступной для горожан, уже организована работа мобильных пунктов вакцинации: так всего в трех торговых центрах столицы РТ привито более 11,5 тыс. человек, у 7 станций метро с 1 по 20 июня вакцинировано 5 тыс. человек, а мобильные прививочные бригады вакцинируют на предприятиях, выезжают на дом к нетранспортабельной и малоподвижной группе лиц», — рассказал спикер.

Он призвал горожан привиться, чтобы обезопасить себя, свою семью, близких и друзей, Вакцина безопасна, напомнил он, а прививку можно получить бесплатно.

«В наших общих силах вернуть прежний порядок жизни без ограничений и неудобств. Прививаться — это правильно», — подчеркнул Жаворонков.

Метшин: Ситуация ухудшается

Итоги выступления Владимира Жаворонкова подвел мэр города Ильсур Метшин. Он отметил, что за год люди практически забыли, что такое жёсткие ограничительные меры, поэтому, когда они вводятся в некоторых регионах, граждане воспринимают это без восторга.

«В наших руках не допустить развитие такой ситуации в столице республики, но ситуация ухудшается. А ухудшается она из-за того, что не соблюдается социальная дистанция, санитарные меры, люди не носят маски. Вчера и позавчера внимательно смотрел — на остановках стоят рядом. Что называется, народ „на расслабоне“. А статистика очень плохая, и по Казани в том числе. Поэтому призываем соблюдать социальную дистанцию, внимательно следить за средствами защиты и прививаться», — сказал Метшин.

Он поручил главам районов города обеспечить доступность вакцинации в поселках столицы Татарстана.

«К сожалению, третья волна коронавируса уже наступила и думать, что вас это не коснется нельзя. Расслабляться не просто рано, а очень опасно», — заключил мэр Казани.

Станет ли вакцинация обязательной?

Накануне Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина не исключила возможность введения обязательной вакцинации в республике. По ее словам, сейчас ситуация в Татарстане стабильна, но при этом остается сложной.

Также Патяшина отметила, что ситуация находится на контроле и предпосылок для введения жестких ограничений нет. Однако, если количество заболевших коронавирусом увеличится, а темпы вакцинации не станут выше, то возможно она станет обязательной.