Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день в жару

Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочий день в жаркую погоду, сообщает пресс-служба ведомства.

В рекомендации отмечается, что сократить рабочий день на час следует, если температура воздуха в офисе достигнет отметки в +28,5 градусов. И на два часа, если температура в помещении составит 29 градусов.

Если температура в офисе достигнет более 32,5 градусов — следует отпустить сотрудников на 4 часа раньше.

Не рекомендуется работать на открытом воздухе при температуре воздуха выше 32,5 градуса тепла.

«Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время», — отмечают специалисты.

Также специалисты рекомендовали делать частые перерывы по 10-12 минут.

Напомним, что завтра в Казани ожидается жарка погода, до + 35 градусов выше нуля.