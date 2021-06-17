TikTok-благотворитель: почему ливанский бизнесмен раздаёт деньги на улицах Казани

30-летний иностранец приехал в Казань семь лет назад. В столице Татарстана у него живёт брат, который женился на местной девушке. Казань, рассказывает Мазен, он полюбил сразу — ему тут комфортно. В Ливане и Дубае у него семейный бизнес — продажа золота, в республике он работает в другом направлении (мы проверили предоставленные о компаниях сведения — прим. Ред.). Зидан Мазен говорит о себе больше не как о бизнесмене, а благотворителе.

«У меня компания, которая занимается поставками леса в арабские страны, да я не скрываю, что я богат, но в то же время я постоянно делюсь, это так принято по исламу», — рассказывает Зидан.

«Я араб, я хочу вам помочь»

Зидан рассказывает, что с детства видел, как его отец постоянно помогал нуждающимся — едой, одеждой, деньгами. Ему это очень нравилось, и сегодня он достиг того уровня, что может продолжать путь отца.

«Я тут в течение семи лет стараюсь помогать нуждающимся, мне больно смотреть на тех, кто по каким-либо причинам остались на улице. Конечно, если я вижу человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, то я стараюсь ему помочь. Это может быть еда или просто даю деньги. Я не даю деньги тем, кто находится в состоянии алкогольного опьянения», — отмечает бизнесмен.

Зидан утверждает, что за все время пребывания в Казани помог нескольким тысячам. Предприниматель рассказывает, что помогает не только пожилым людям, но и зачастую оказывает финансовую помощь молодёжи, которая занимается доставкой еды.

«Эти парни и девушки на велосипедах зарабатывают себе на жизнь честным трудом. Я знаю, что им не хватает этих денег, которые платят им за доставку. Поэтому я останавливаю их и передаю им конверт со словами: „Я араб, я хочу вам помочь“», — говорит Зидан.

К нему в социальные сети постоянно обращаются люди. Просьба одна на всех — помоги. И Зидан помогает, только не всем. Говорит, что за годы благотворительности уже начал разбираться в людях и может понять, кто действительно нуждается, а кто хочет лишь обогатиться за его счёт.

«Недавно мне написала одна женщина, у нее двое детей, она попросила оплатить съёмную квартиру, я оплатил за два месяца. Потом человеку нужны были деньги на операцию, я тоже ему помог», — рассказывает он.

«Я не хвастаюсь, я хочу призвать»

Зидан, как и многие арабы, очень любит цвет золота, поэтому и автомобиль у него тоже «золотой». На столь ярком BMW мы с ним и проехались по городу. Мазен решил показать, кому он может помочь финансово. При виде пожилых, н останавливается. Долго общается с ними, расспрашивая о жизни. Если слышит, что нужна поддержка, тут же достает заранее подготовленные конверты с деньгами.

«Эта бабушка, наверное, сейчас меня вспомнит — я ей уже помогал. Раз уж проходим мимо неё, почему бы не дать ей денег опять, ведь она не от хорошей жизни продает цветы?» — рассуждает он.

Далее он направляется к дворнику и тоже потихоньку, чтобы никто не видел, передаёт ему какую-то сумму.

«Мои видео в соцсетях это не то, что некоторые пишут, что я хвастаюсь. Нет, я хочу призвать горожан и гостей Казани также поддерживать малоимущих», — говорит Зидан.

Он обязательно подходит и к людям с ограниченными возможности здоровья, долго разговаривает. Им, как он говорит, помощь или поддержку предлагает чаще. Суммы ливанец не озвучивает: Всевышний видит, и это главное. «Верующий в Бога должен помогать бедным» — татуировка с этой надписью по-русски сделана у него на левой руке.

«Я хочу, чтобы люди видели и читали, что у меня написано на руке, сделал я ее специально на русском языке, чтобы можно было прочитать и сделать выводы, кто я. Но папа сильно ругал меня, когда я прилетел в Ливан, наверное, придётся удалить, так как наша религия не позволяет такое делать», — поясняет Зидан.

Мы едем близ набережной. Тут же неспешно вышагивает немолодой мужчина. Зидан, по своему обычаю, останавливается и нагоняет незнакомца, чтобы пообщаться. Но в этот раз рассказ о себе звучит вполне оптимистично. «У меня всё хорошо, зачем мне работать? Я уже на пенсии, государство меня обеспечивает, вот так отдыхаю. Прихожу сюда на набережную, гуляю», — охотно делится с арабом из «золотой машины» пенсионер.

Зидан показывает видео на мобильном — какие-то люди горячо приветствуют и благодарят его. «Смотрите, да, да, это я! Меня народ взял на руки и начал побрасывать вверх в благодарность за помощь», — комментирует Зидан. Он объясняет, что так его с гуманитарной помощью встречали жители Сирии после военных действий. Он рассказывает. что привёз в регион продукты питания — собрал несколько большегрузных машин, а также ездил с благотворительностью и в африканские страны. Сейчас, рассказывает ливанец, ему кажется недостаточной помощь в виде еды и денег. Зидан в этом году планирует открыть благотворительную столовую для нуждающихся.

«Хочу найти удобное место и открыть столовую, чтобы люди, у кого нет возможности приобрести себе еду, могли спокойно приходить ко мне — я будут кормить. Пока я не знаю, сколько порций будем готовить, но я очень хочу открыть такую точку питания», — рассказывает он.