В Казани приняли новые правила езды на электросамокатах

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Власти Казани приняли новые правила езды на электросамокатах. Правила закрепили в соглашениях с сервисами аренды самокатов Whoosh и Urent, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.
Действуют следующие правила езды:
Отмечается, что сервисы аренды уже заблокировали 21 арендатора за нарушения правил.
Напомним, что в течение года в Казани возросло количество электросамокатов в 3,5 раза до 2,1 тысячи. В июне представители исполкома Казани и ГИБДД РТ предложили ограничения по безопасности, которые поддержали операторы аренды, но по некоторым пунктам соглашения продолжили искать компромисс.