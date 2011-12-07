В Казани приняли новые правила езды на электросамокатах

Власти Казани приняли новые правила езды на электросамокатах. Правила закрепили в соглашениях с сервисами аренды самокатов Whoosh и Urent, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Действуют следующие правила езды:

На электросамокате запрещено ездить детям до 16 лет;

Запрещена езда в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;

В 60 городских зонах скорость ограничена до 10-15 км в час;

Запрещена езда на 9 участках города и парковка на 16 участках Казани;

Введен штраф в размере 500 рублей за неправильную парковку.

Отмечается, что сервисы аренды уже заблокировали 21 арендатора за нарушения правил.

Напомним, что в течение года в Казани возросло количество электросамокатов в 3,5 раза до 2,1 тысячи. В июне представители исполкома Казани и ГИБДД РТ предложили ограничения по безопасности, которые поддержали операторы аренды, но по некоторым пунктам соглашения продолжили искать компромисс.