Владимир Путин: «Всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны»

Глава государства дал партии власти несколько важных поручений и назвал ряд тезисов, которые, по его мнению, должны найти свое отражение в предвыборной программе. Обращаясь к партийцам, Владимир Путин отметил, что благополучие страны и ее граждан — ответственность каждого:

— Впереди — большая, масштабная работа, решение неотложных, стратегических задач в экономике, социальной сфере, укреплении суверенитета и безопасности нашего государства, нашего научного и технологического потенциала, сбережения культуры, наших исторических, духовных истоков и ценностей. В достижении стоящих перед нами амбициозных, скажем прямо целей, значим вклад каждого. Я уверен, всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества — за Россию!