«Дух и сила народа»: в Казани освятили собор Казанской иконы Божией Матери

На крестный ход в честь открытия собора заявилось до 7 тыс. человек

Грандиозное событие не только для Татарстана, но и для всей страны началось в 8 утра с крестного хода, на которое по данным Правительства республики заявилось 7 тыс. человек. Огромное количество прихожан ранним утром собралось у входа в храм, но большая часть из них не смогла попасть внутрь из-за санитарных требований. Крестный ход прошел от Благовещенского собора в Кремле до Богородицкого монастыря.

Утренний молебен, который длился 15 минут, провел Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Во время мероприятия у всех пришедших волонтеры проверили температуру, а также обработали руки антисептиком и раздали маски.

На освящение впустили 300 человек

По завершению Крестного хода часть людей осталась у стен собора — здесь поставили два больших экрана, чтобы прихожане смогли следить за ходом службы. На площади были расставлены столы с водой и коржами, их раздавали сестры милосердия. Однако к концу мероприятия вода закончилась, вместо нее организаторы стали раздавать уже кагор.

На само освещение в храм пустили только 300 человек, также исходя из санитарных требований. До приезда Патриарха службу вел Митрополит Кирилл. Позже он вышел, чтобы поприветствовать собравшихся.

Само освящение под руководством Патриарха Кирилла началось ближе к 10 часам утра. К этому моменту прихожан стало значительно больше — кто-то искал тень, а кто-то решил занять место перед могилой бывшего Митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

Чуть позже на площади появились главы районов Татарстана, среди пришедших можно было увидеть главу Елабужского района Рустема Нуриева, руководителя Лаишевского района Ильдуса Зарипова. Немного постояв на солнцепеке руководители отправились в тень.

«Ростки духовной жизни невозможно заглушить»

После чина Великого освящения собора Казанской иконы Божией Матери и Божественной литургии Патриарх Кирилл выступил с проповедью. Он отметил, что освященный собор Казанской иконы Божией Матери является памятником духа и силы всего российского народа.

«Конечно, это историческое событие, потому что те, кто уничтожали здесь святые места, в свое время были убеждены, что делают доброе дело, освобождая людей от каких-то там предрассудков. У этих людей были глубокие убеждения в правоте своих действий и была поддержка государства, это привело к попыткам уничтожить веру и религиозную жизнь в нашем народе», — сказал Патриарх.

Он отметил, что те, кто рушили храмы, не останавливались, репрессируя людей других взглядов и уничтожая памятники духовной культуры и жизни нашего народа.

«Мы стоим с вами в величественном храме, построенном на народные средства, значит, та борьба, которая сопровождалась смертями и заключениями, была бессмысленна — невозможно заглушить ростки духовной жизни. <…> Мы свидетели того, как на том месте, где не предполагалась религиозная жизнь, освящен этот величественный кафедральный собор, это памятник духа и сила нашего народа», — отметил Патриарх всея Руси, отметив что на земле Татарстана создана «братская система сотрудничества между мусульманами и православным».

Также он подчеркнул, что современный мир сталкивается с большим количеством вызовов.

«Сегодня мир стал очень тесным, очень взаимозависимым, появляется огромное количество линий взаимного влияния и одновременно очень сильного напряжения. И мы знаем, что в некоторых местах мира это приводит к кровопролитию, к междоусобной брани, к разобщению. И в каком-то смысле страна наша, и я бы хотел особенно подчеркнуть эту землю, землю Татарстан, несет в себе замечательный пример того, как общие духовные и культурные ценности могут объединять людей, снимать напряжение, которое в человеческом общежитии возникает. Пусть Господь хранит Россию, уникальную страну, которая обеспечивает атмосферу, и я бы даже сильнее сказал — философию общего дома для всех людей, несмотря на их этнические, национальные и культурные различия», — отметил Патриарх.

«Это не должно быть временным явлением»

Поздравил собравшихся также Государственный советник РТ и председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

Напомним, что работы по воссозданию собора проходили под руководством первого Президента РТ и он принимал непосредственное участие в этом процессе.

«Это не должно быть временным явлением, это должно стать правилом потому что наш народ в своей истории претерпел много трудностей. И то, что сегодня мы здесь все находимся и имеем возможность об этом с удовольствием говорить, это первое достижение», — сказал Шаймиев.

Он подчеркнул, что все решения, которые были приняты ранее и принимаются сейчас, проводятся с учетом интересов имеющихся конфессий в республике, что и объединяет все религии в Татарстане.

Чем славен Казанский собор

Богородицкий монастырь — место обретения в 1579 году Казанской иконы Божией Матери, особо почитаемой в православном и во всем христианском мире, величайшей общероссийской и мировой святыни.

Судьбоносная роль чудотворного образа прослеживается на протяжении многих веков истории Российского государства. На протяжении долгого времени собор являлся местом притяжения многочисленных паломников, церковных, государственных и общественных деятелей. В возведении и благоустройстве храма принимали личное участие многие царствующие и великокняжеские особы, в том числе императрица Екатерина II, императоры Павел I, Александр I и великая княгиня Елизавета Федоровна.

В 1932 году центральный собор был разрушен, монастырь упразднен, здания национализированы и переданы для размещения различных учреждений (табачная фабрика, учебный корпус педагогического института).

В 1995 году верующим возвращена Софийская надвратная церковь, а с конца 2004 года началось возрождение монастырского комплекса.

Работы по восстановлению же храма шли с 2016 по 2021 годы на территории более 4,5 тыс. гектар. Площадь здания составила 1,6 тыс. квадратных метров. Чтобы понимать масштаб работ, надо сказать, что диаметр главного купола 15 метров, а 8 малых куполов по 7 метров. Был восстановлен найденный во время раскопок «пещерный храм», возведенный когда-то на месте обретения иконы.

После освящения Казанский собор станет действующим храмом, в нем регулярно будут совершаться богослужения. Доступ в собор будет свободным. Монастырь будет продолжать жить по своему уставу, отметил Митрополит Кирилл, а верующие смогут беспрепятственно входить в собор, прикладываться к Казанской иконе Божией Матер