Кафедра политологии КФУ разработала интернет-сервис для поиска политических кандидатов

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Новый интернет-сервис, разработанный кафедрой политологи КФУ, «ПолитМаркет» запустится с 21 июля. Основной функцией сервиса будет поиск подходящих политических кандидатов по схожим взглядам и приоритетам.
«Мы с кафедрой политологии КФУ создали „ПолитМаркет“ для того, чтобы людям не пришлось тратить свое время на поиск и изучение огромного количества программ и документов кандидатов. Наша цель — дать избирателям и кандидатам новую площадку для общения и облегчить их коммуникацию» — поделился победитель всероссийского конкурса политологов Владимир Кутилов.
Пользователь сможет пройти тестирование, в конце которого выяснится, какая политическая партия или кандидат схож с его взглядами.
Избиратель также может зарегистрироваться и подписаться на профиль кандидата.