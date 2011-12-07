Кафедра политологии КФУ разработала интернет-сервис для поиска политических кандидатов

Новый интернет-сервис, разработанный кафедрой политологи КФУ, «ПолитМаркет» запустится с 21 июля. Основной функцией сервиса будет поиск подходящих политических кандидатов по схожим взглядам и приоритетам.

«Мы с кафедрой политологии КФУ создали „ПолитМаркет“ для того, чтобы людям не пришлось тратить свое время на поиск и изучение огромного количества программ и документов кандидатов. Наша цель — дать избирателям и кандидатам новую площадку для общения и облегчить их коммуникацию» — поделился победитель всероссийского конкурса политологов Владимир Кутилов.

Пользователь сможет пройти тестирование, в конце которого выяснится, какая политическая партия или кандидат схож с его взглядами.

Избиратель также может зарегистрироваться и подписаться на профиль кандидата.