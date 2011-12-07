Каршеринг Яндекс.Драйв привез в Казань два «Мустанга»

Яндекс.Драйв привез в столицу Татарстана два автомобиля Ford Mustang. Красный «Мустанг» 1965 года выпуска и синий кабриолет 1969 года будут доступны пользователям сервиса некоторое время, сообщили «Казанским ведомостям» в сервисе.

Несмотря на почтенный возраст, кожаные сидения и приборные панели масл-каров остались такими же, как 50 лет назад. Их лишь аккуратно обновили. В первозданном виде остались и все элементы управления. Хотя, отмечают в сервисе, как и другие машины Яндекс.Драйва, «Мустанги» открываются и закрываются через приложение.

Сервис запустил в приложении короткие видеоинструкции о том, как управлять культовыми «американцами».

Арендовать их смогут пользователи от 26 лет, с шестилетним стажем и с хорошим «Профилем вождения».



