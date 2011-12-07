Минниханов: Собор Казанской иконы Божией Матери — пример восстановления исторической справедливости

Воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери — яркий пример восстановления исторической справедливости. Об этом заявил Президент РТ на открытии собора.

«Символично, что эта великая святыня православного мира и всей многонациональной России собрала нас под сводами своего возрожденного собра. Событие в котором нам посчастливилось участвовать, имеет по истине историческое событие. Ровно 5 лет назад мы во главе со святейшим патриархом Кириллом заложили камень в основание воссоздаваемого храма. И вот сегодня в этом величественном соборе в присутствии патриарха и высоких гостей вновь совершается божественная литургия», — сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что столица Татарстана и Россия в целом вновь обрели одну из своих главных духовных святынь.

«Воссоздание православного знаменитого собора наравне с возрождением мусульманских святынь древнего Болгара стало для татарстанцев долгом памяти и чести. Это яркий пример восстановления исторической справедливости и наглядное воплощение проводимого в стране и республике курса на укрепление межрегионального и межнационального сотрудничества», — отметил Президент Татарстана.