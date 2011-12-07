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На освещение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери в Казани смогут впустить 300 человек

Наблюдать за церемонией можно в прямом эфире по телевидению и в интернете.

В Казани продолжается церемония освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. В храм в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора смогут впустить 300 человек.

Напомним, возрождение монастырского комплекса началось еще в 2004 году. Сейчас все строительные работы уже завершены. Собор восстановлен в первоначальном виде.

Богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Наблюдать за церемонией можно в прямом эфире по телевидению и в интернете.

По окончании церковных мероприятий состоится вручение наград за особый вклад в возрождение собора. 

На данный момент верующие жители республики совершают Крестный ход. По окончании шествия от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви состоится освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери.

КВ
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