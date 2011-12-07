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Патриарх Кирилл начал освящение собора Казанской иконы Божией Матери

Строительство храма шло в период с 2016 по 2021 года, он был воссоздан в первоначальном виде.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал освящение собора Казанской иконы Божией Матери. 

Утром 21 июля состоится крестный ход из Казанского Кремля к Казанскому собору. Порядка 300 человек прошли в  собор по приглашениям на освящение.

Строительство храма шло в период с 2016 по 2021 года, он был воссоздан в первоначальном виде. Также восстановлен «пещерный храм», освященный в 2020 году митрополитом Феофаном (Ашурковым).

К концу июля 2021 году на объекте завершены строительные работы, внутренняя отделка и монтаж декора, благоустройство территории. Собраны иконостасы, изготовлены церковная утварь и мебель. Закончены работы по ремонту фасадов зданий, входящих в комплекс монастыря, — дом наместника и Софийская церковь.

КВ
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