Полицейские и журналисты Татарстана усилят работу по профилактике «пьяных» ДТП

Татарстанские водители стали чаще садиться за руль пьяными — это свидетельствуют данные Госавтоинспекции. И цифры просто ужасают — по данным с начала года в республике выявили более 7,1 тыс. фактов управления автомобилями в нетрезвом виде. Сколько минут и даже часов провели нетрезвые водители за рулем?

Как можно измерить риск, которым эти шофера «под шафе» подвергали пешеходов и автомобилистов на соседней полосе, взрослых и детей?

Понять уровень этого риска можно, только зачитав еще одну сводку от ГИБДД: по вине пьяных водителей произошло 78 дорожно-транспортных происшествий, во время которых погибли 17 человек, еще 111 получили травмы.

17 человек отдали в обмен на глупые безответственные выходки других свои жизни, 111 — свое здоровье. Сколько горя принесли семьям Татарстана безбашенные пьяные поездки — такую статистику ГИБДД не ведет.

Журналисты татарстанских СМИ видят и считают эти потери не один год, а поэтому решили усилить освещение этой проблемы. Мы будем подробно писать о каждом случае нарушения, показывать фотографии в газетах и опубликуем видеозаписи с ними в соцсетях. Считаем обязательным рассказать о том, какое наказание понесут нарушители. Это не только штрафы, но и лишение свободы.

Напомним, по КоАП РФ за «пьяное» управление автомобилем в первый раз положен штраф в 30 тыс. рублей плюс лишение прав на срок до 2 лет. Если нарушитель повторно сел за руль пьяным в течение года, то его привлекут уже к уголовной ответственности за повторное вождение авто в нетрезвом виде.

Статья 264.1 УК РФ предусматривает штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.