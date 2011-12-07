На 83 году жизни скончался основатель музея-лаборатории Завойского КФУ Игорь Силкин. Прощание с ученым-физиком состоится 22 июля в 11:00 на Самосыровском кладбище, говорится в сообщении пресс-службы КФУ.

Напомним, что Силкин на протяжении всей жизни с глубоким увлечением исследовал труды почетного физика и автора нескольких влиятельных открытий Евгения Завойского. Игорь Силкин также занимался исследованием всего, что связано с периодом 1920-1960 г.

Одним из главных достижений Силкина считается воссоздание первой установки Завойского по наблюдению электронного парамагнитного резонанса. Ее физик восстановил со своим сыном ещё в 1999 году. Установка, и все, что собрал Силкин в течении жизни, теперь представлено в качестве экспоната в музее-лаборатории Завойского.

Коллектив Казанского федерального университета выразил глубокие соболезнования родным и близким Игоря Ивановича.