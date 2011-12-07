В Казань прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Для участия в открытии собора Казанской иконы Божьей Матери прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В аэропорту ее встретил Рустам Минниханов.

Напомним, что воссоздавался собор по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при личном участии Президента РФ Владимира Путина силами Республиканского Фонда «Возрождение», возглавляемого Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.

Первый символический камень (памятная капсула с посланием потомкам) в основание собора был заложен 21 июля 2016 года с участием Предстоятеля РПЦ. Работы по возрождению грандиозного храма были выполнены за исторически короткий срок — с 2016 по 2021 года.

Среди мероприятий, предваряющих освящение собора, в столице Татарстана были организованы: выставка «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение», открывшаяся 16 июля в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) РТ, международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации», которая прошла 19 июля на четырех площадках — в Казанской православной духовной семинарии, Казанском (Приволжском) федеральном университете, ГМИИ РТ и Национальной библиотеке РТ и торжественная церемония памятного гашения почтового блока, посвященного освящению собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря в Казанской Ратуше.