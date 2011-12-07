Всероссийский фестиваль трэп-музыки с Эльдаром Джараховым перенесли из-за пандемии

В Казани должен был пройти первый российский фестиваль трэп-музыки, но из-за из-за сложной эпидемической ситуации, фестиваль переносится на неопределенный срок.

Пройти фестиваль трэп-музыки «Исток»должен был на территории экстрим-парка URAM с 31 июля по 1 августа. Но из-за запрета Роспотребнадзора его переносят на неопределенный срок. По словам организаторов, даты проведения фестиваля станут известны на этой недели.

По данным их официальной группы «ВКонтакте», хедлайнером фестиваля должен стать российский блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов. На площадке фестиваля будет организована игровая зона, а также лекторий по продвижению личного бренда и творчества. Помимо этого, на фестивале будут представлены локальные бренды и диджей-сеты.

«Исток» провел конкурс, победители которого смогут выступить на его сцене. Сегодня были подведены итоги отборочного тура, а финалиста выберут уже сами зрители.