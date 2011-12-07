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Быть папой становится престижным

Со всероссийского форума отцов «Пример для подражания» вернулась на этой неделе татарстанская делегация. Ее участники получили хороший настрой для дальнейшей работы.

- В мероприятии приняли участие делегаты из 57 регионов. Было много участников, в том числе наблюдавших за событием онлайн. На площадках, где мы рассматривали отцовские проблемы и вопросы реализации мужского потенциала через воспитание детей, поднимались самые насущные темы, - рассказал о своих впечатлениях председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» и один из организаторов форума Юрий Соленов. - Пригласили к диалогу представителей власти, региональной и муниципальной. Старались, чтобы это были не просто чиновники, а те люди, которые сами смогли создать на основе взаимопонимания крепкие семьи и воспитать детей. Те, кто может вникнуть в суть проблемы, а не оставаться сторонним наблюдателем, потому что сам прошел через все, с чем сталкиваются на практике семьи. 

Стоит отметить, что уже четыре года Юрий Соленов является исполнительным директором и председателем центрального совета российского отцовского сообщества. В свое время оно выросло из татарстанской организации. Юрий вспоминает, как 5 августа 2009 года в Татарстане учреждался Союз отцов РТ и он был избран членом президиума и руководителем Набережночелнинского отделения РОО «Союз отцов РТ». С тех пор многое пришлось преодолеть, сейчас республика представляет одно из подразделений российского союза. Руководит подразделением Адель Загретдинов, который тоже находился на форуме в составе делегации от Татарстана. Он ведет направление по работе с родителями и законными представителями детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью и другими нарушениями.

В рамках круглого стола обсуждались и проблемы, которые озвучил руководитель направления «Семьи после развода» РОО «Союз отцов РТ» Амир Мамин. 

- Татарстан по-прежнему занимает ведущую роль в формировании идей и смыслов отцовских сообществ в России. Это можно было увидеть в том числе и на форуме. Впервые в России отцы из Татарстана на таком высоком уровне подняли вопрос прав отца в общении с детьми после развода, - отметил Юрий Соленов. 

Также были подведены итоги всероссийской школы лидеров отцовских сообществ «СтартПАП». По словам Соленова, такое название, перекликающееся с понятием «стартап», как нельзя лучше отражает выход отцовского сообщества на абсолютно новый уровень. Папы, одержимые мечтой и стремлением сделать мир лучше, защищали свои социальные проекты. Всего на конкурс было подано 140 заявок из 40 регионов России. В бесплатном обучении приняли участие 85 пап, которые дошли до финала, был составлен топ-10 лучших проектов. Комиссия, в состав которой вошли бизнесмены, представители власти, только и успевала записывать идеи, которыми отцы щедро делились в ходе защиты своих проектов. Некоторые инициативы, по словам членов комиссии, планируется реализовать в регионах. 

КВ
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