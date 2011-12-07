Реабилитацию после COVID-19 проходят 170 челнинцев

После коронавирусной инфекции в Набережных Челнах проходят реабилитацию 170 человек. Об этом пишут «Челнинские известия».

Известно, что реабилитация организована в городской поликлинике №7, а также в Госпитале для ветеранов войн в условиях дневного стационара.

Как рассказал начальник управления здравоохранения Александр Николаев, на госпитализации в стационарах с заболеванием респираторной системы пребывают около 300 пациентов. Всего же в автограде выздоровели после COVID-19 618 человек.

Он также добавил, что после окончания капремонта в инфекционной больнице появится компьютерный томограф.







