Семи тысячам первоклассников Татарстана будет оказана помощь в рамках акции «Помоги собраться в школу»

Минобрнауки РТ сообщил, что в рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» в этом году будет оказана помощь более 7 тыс. первоклассников Татарстана.

Будущим ученикам подарят школьные портфели, канцтовары, тетради, наборы для уроков труда и изобразительного искусства.

Также в виду акции, которая продлится до конца августа, помощь получат около 21 тыс. школьников 2 — 11-х классов из малообеспеченных и многодетных семей, приемные дети, дети-инвалиды и семьи, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации.

Отмечается, что господдержку уже получили 1 022 школьника из Елабужского, Арского, Бугульминского, Верхнеуслонского, Камско-Устьинского, Мамадышского, Муслюмовского, Нижнекамского, Нурлатского, Сабинского и Сармановского районов республики.