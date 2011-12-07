Татастанцы подали более двух тыс. заявлений по технологии «Мобильный избиратель»

Татарстанцы подали более двух тысяч заявлений по технологии «Мобильный избиратель», сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

«Механизм „Мобильный избиратель“ позволяет проголосовать на удобном для гражданина избирательном участке независимо от прописки. Достаточно подать соответствующее заявление одним из предложенных способов. До 8 сентября избиратель может обратиться в МФЦ, в территориальную избирательную комиссию, или подать заявку через федеральный портал Госулуг», — уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день с помощью технологии «Мобильный избиратель» подано 2 368 заявлений: 2137 — через портал госуслуг, 231 — через МФЦ, 18 — через ТИК.

«Для нас эти данные — свидетельство того, что жители республики выбирают бесконтактную форму подачи заявления. В условиях новой „короновирусной“ реальности важно использовать весь арсенал здоровьесберегающих технологий. И могу с уверенностью сказать, на всех участках для голосования республики с 11 по 13 сентября будут применены золотые стандарты безопасности, выработанные Роспотребнадзором совместно с ЦИК РФ», — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.