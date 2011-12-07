«Тюбетей Tower» в Казани решили строить в другом месте

Казанский небоскреб «Тюбетей Tower» будут строить в другом месте. Об этом передает Sntat.ru.

Сообщается, что решение о переносе строительства на новое место принято в связи с указанием Президента Татарстана Рустама Минниханова. Теперь на правом берегу реки Казанки будет возведен национальный парк. Стратегию развития главе республики представили накануне.

Так, неподалеку от «Ак Барс арены», планируют создать на прибрежной территории 12 парков общей площадью 1 536 га и свыше 100 новых пешеходных маршрутов.

А для башни высотой 125 метров со смотровой площадкой подыщут новое место.