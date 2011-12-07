В Челнах впервые проходят публичные выборы главы Управления по делам молодежи

В Набережных Челнах впервые проходят публичные выборы главы Управления по делам молодежи, сообщает ИА «Татар-информ».

На конкурс подали заявки 20 человек. Однако по итогам первого тура претендентов осталось только шесть: воспитатель детского сада Ильмира Билалова, директор гимназии Айзат Махмутов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе детско-юношеской школы Артем Нагимов, специалист по работе с молодежью организации «Форпост» Сергей Пантелеев, начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства Управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома Айрат Сагдеев, а также Расим Хафизов, ранее занимавший должность начальника отдела по работе с молодежью Управления образования и по делам молодежи.

Следующим этапом для кандидатов будет презентация авторских проектов по развитию молодежной политики в Набережных Челнах. Претендентам нужно будет показать видеопрезентацию о себе, пройти собеседование с руководителем аппарата и замруководителя исполкома Автограда.