В Республике Татарстан защитники природы планируют провести серию экологических акций

С 22 августа по 13 сентября в Республике Татарстане защитники природы планируют провести серию экологических акций и приглашают жителей республики принять в них участие, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В программе экологических праздников будет представлено много интерактивных площадок, состоятся мастер-классы, игры, различные квесты и конкурсы с розыгрышем призов.

Кроме игр и развлечений, участники смогут принести и реальную пользу: сдать макулатуру и пластик, это вторичное сырье передадут затем для переработки в специализированные пункты приема вторсырья.

Первое мероприятие стартует в эту субботу, 22 августа. Место проведения - г. Болгар, берег озера Рабига-Куль. Еще через неделю, 29 августа, экоакцию примет Зеленодольск, 5 сентября – Буинск. А на финишную прямую экологический марафон придет 13 сентября в г. Арске.

Не забыты и братья наши меньшие. В обмен на подарки пришедшие на праздник примут участие в сборе корма для животных из приютов. А на ярмарку вещей можно будет принести свои ненужные вещи, а взамен выбрать понравившиеся предметы, сданные другими участниками.

Инициатором и организатором экоакции выступили активисты региональной молодежной общественной организации «Будет чисто» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстана.