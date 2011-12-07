В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, в Буинскую ЦРБ доставили 72-летнего татарстанца с признаками внебольничной двухсторонней пневмонии тяжелой степени. Пациент страдал хроническими заболеваниями. Это осложнило состояние пенсионера. Спасти его не удалось.

У жителя Мамадышского района также имелись хронические заболевания. Мужчину в возрасте 77 лет госпитализировали в Елабужскую ЦРБ. Там у него выявили аналогичные признаки.

Причины смерти в обоих случаях установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован. За весь период в республике скончалось от коронавируса 57 человек.