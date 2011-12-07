В селе Алькеевского района РТ открыли стелу в честь защитников границ

В Алькеевском районе РТ состоялось торжественное открытие стелы, посвященной пограничникам и участникам боевых действий. Об этом сообщают «Алькеевские вести».

Руководитель местного дома культуры Рамзия Хусаинова рассказала, что село Аппаково воспитало много мужественных защитников Отечества, только 214 человек воевали на фронтах ВОВ. Еще восемь, по словам жителей села, поучаствовали в войне в Афганистане. А один стал участником боевых действий в Чечне.

Инициатива открытия памятной стелы принадлежит служившему пограничником Замилю Ахметзянову. Ее установили рядом с обелиском, который посвящен участникам Великой Отечественной войны.

Пришедшим служившим в Афганистане мужчинам вручили почетные грамоты главы района, а аппаковцам подарили книгу об участвовавших в боевых действиях жителях Алькеевского района «Время выбрало нас».