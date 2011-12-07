В Татарстане осенние выборы проведут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер

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В Татарстане осенние выборы пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, несмотря на снятие «карантинных» мер, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
«Мы, как организаторы выборов, должны быть готовы ко всем сценариям развития событий. Главный приоритет организации голосования — безопасность здоровья всех участников голосования», — отметил Кондратьев.
Выборы пройдут с соблюдением всех мер безопасности, разработанных Роспотребнадзором и ЦИК РФ. Каждый голосующий получит индивидуальный набор одноразовых средств защиты: защитную маску, перчатки и авторучку. На входе и выходе разместят дезинфицирующие коврики и антисептики. При входе у голосующих будет измеряться температура.
Также будут разграничены потоки голосующих во избежание большого скопления людей и для соблюдения дистанции. В помещениях разместят специальную разметку и расставят оборудование для соблюдения дистанции. Кабинки для голосования будут без шторок. По итогам каждого дня голосования будет проводиться дезинфекция помещений.
Напомним, 11,12 и 13 сентября в Татарстане пройдут выборы президента РТ.