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В Татарстане осенние выборы проведут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер

Не смотря на снятие ограничений, всем голосующим будут выдавать маски, перчатки и авторучки.

В Татарстане осенние выборы пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, несмотря на снятие «карантинных» мер, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Мы, как организаторы выборов, должны быть готовы ко всем сценариям развития событий. Главный приоритет организации голосования — безопасность здоровья всех участников голосования», — отметил Кондратьев.

Выборы пройдут с соблюдением всех мер безопасности, разработанных Роспотребнадзором и ЦИК РФ. Каждый голосующий получит индивидуальный набор одноразовых средств защиты: защитную маску, перчатки и авторучку. На входе и выходе разместят дезинфицирующие коврики и антисептики. При входе у голосующих будет измеряться температура.

Также будут разграничены потоки голосующих во избежание большого скопления людей и для соблюдения дистанции. В помещениях разместят специальную разметку и расставят оборудование для соблюдения дистанции. Кабинки для голосования будут без шторок. По итогам каждого дня голосования будет проводиться дезинфекция помещений.

Напомним, 11,12 и 13 сентября в Татарстане пройдут выборы президента РТ. 

КВ
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