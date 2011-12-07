В Татарстане создадут рабочую группу по вопросу обращения с бродячими животными

Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» Елена Минакова сообщила о принятии участия активистов в обсуждении закона по обращению с бродячими животными. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Как рассказала Минакова, в Татарстане было несоответствие регионального законодательства федеральному в части умерщвления животных в приютах. Однако после обращения «Единой России» в прокуратуру этот вопрос был полностью отрегулирован.

На данный момент в партии проводится мониторинг по работе с животными без владельцев. Позже в республике планируется создать рабочую группу по данному вопросу.