Замглавы здравоохранения РТ: Вакцина от гриппа поступит в медучреждения районов Татарстана через два дня

Замглавы здравоохранения РТ Альмир Абашев заявил, что вакцина от гриппа поступит в больницы и поликлиники районов Татарстана через два дня, пишет ИА «Татар-информ».

Абашев пояснил, что план вакцинации утвержден, поэтому осуществлять развоз пропорционально этим заявкам планируется в ближайшие два дня. Начнется проведение процедуры уже с понедельника, но масштабного старта прививочной кампании в республике пока не будет. Необходимо, чтобы в Татарстан прибыло хотя бы 500 тыс. доз вакцины. На данный момент их пришло 265 тыс.