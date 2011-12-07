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Замглавы здравоохранения РТ: Вакцина от гриппа поступит в медучреждения районов Татарстана через два дня

Масштабного старта прививочной кампании в республике пока не будет.

Замглавы здравоохранения РТ Альмир Абашев заявил, что вакцина от гриппа поступит в больницы и поликлиники районов Татарстана через два дня, пишет ИА «Татар-информ».

Абашев пояснил, что план вакцинации утвержден, поэтому осуществлять развоз пропорционально этим заявкам планируется в ближайшие два дня. Начнется проведение процедуры уже с понедельника, но масштабного старта прививочной кампании в республике пока не будет. Необходимо, чтобы в Татарстан прибыло хотя бы 500 тыс. доз вакцины. На данный момент их пришло 265 тыс. 

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