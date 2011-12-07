Зарегистрировать свой автомобиль стало возможным в офисах МФЦ

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На сайте Кабмина РФ появилось постановление, разрешающее регистрировать автотранспорт в офисах МФЦ. Соответствующий документ подписан главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
Сообщается, что при регистрации автомобиля в офисах МФЦ будут привлечены сотрудники МВД, которые будут осматривать машины. Принимать заявления и выдавать готовые документы поручено сотрудникам центров госуслуг.
Однако доступна такая услуга будет только в тех многофункциональных центрах, где для этого есть необходимая инфраструктура.