Зарегистрировать свой автомобиль стало возможным в офисах МФЦ

На сайте Кабмина РФ появилось постановление, разрешающее регистрировать автотранспорт в офисах МФЦ. Соответствующий документ подписан главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Сообщается, что при регистрации автомобиля в офисах МФЦ будут привлечены сотрудники МВД, которые будут осматривать машины. Принимать заявления и выдавать готовые документы поручено сотрудникам центров госуслуг.

Однако доступна такая услуга будет только в тех многофункциональных центрах, где для этого есть необходимая инфраструктура.