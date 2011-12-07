Из-за сбоя в единой энергосистеме РТ остановлена работа «Казаньоргсинтеза»

На «Казаньоргсинтез» произошла внеплановая остановка производства из-за сбоя в единой системе энергоснабжения Татарстана. В результате на заводе значительно увеличилась интенсивность горения факелов. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Автоматизированные системы промышленной безопасности предприятия сработали в штатном режиме, и продукт в момент остановки производства сразу же пошел на факел. Вследствие этого жители соседних с предприятием домов могли наблюдать горение и дымление факелов ПАО „Казаньоргсинтез“», — говорится в сообщении.

На данный момент угрозы безопасности производства нет, а ситуация является штатной для любого предприятия, работающего на газовом сырье, заверили в пресс-службе завода.

Подача газа на факел и его сжигание в случае нештатных ситуаций — часть автоматизированной системы безопасности, которая позволяет предотвратить серьезные последствия инцидентов, объяснили на предприятии.

«На факелах ПАО „Казаньоргсинтез“ в момент остановки производства горит газ этан. В процессе горения происходит выделение преимущественно водяного пара и углекислого газа (CO2). Дымление объясняется неполным сгоранием продукта», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, сегодня в столице Татарстана заметили яркое горение факелов «Казаньоргсинтез», что особенно напугало жителей окрестных домов. Восстановить производство планируют к обеду воскресенья.