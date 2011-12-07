Шеф-повара Казани устроили акцию, чтобы поддержать продающих свои яблоки бабушек

На центральном рынке столицы Татарстана прошла акция в поддержку казанских садоводов #шефияблоко. Об этом «Казанским ведомостям» рассказал соучредитель «Кафе Сказка» Михаил Шарипов.

«Акция привязана к тому, что сейчас очень жарко и бабушкам тяжело продавать эти яблоки, их никто не берет» — отметил он.

Представители общепита покупают яблоки местных садоводов на рынках Казани. Позже их будут использовать при приготовлении блюд в ресторанах Казани. По словам Шарипова, акция должна распространяться и набирать обороты, чтобы помочь с продажами не только садоводам страны, но и показать другим мастерам кулинарного дела пример развития идей за пределами ресторана.