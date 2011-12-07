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В Казани на Черном озере парни устроили заплыв за 2 тыс. рублей

По условиям спора участники заплыва должны были окунуться в водоем с головой.

Компания молодых людей, отдыхавших в парке с гитарой и алкоголем, решила устроить заплыв по водоему. Стимулом для плавания должны были стать 2 тыс. рублей, которые получили бы только те, кто окунулся бы в озеро с головой. В итоге два парня проплыли по озеру в одежде. 

«Надо нырнуть с этой скамейки и все. Ныряй с головой только», — кричали мужчины. 

Под крики толпы они нырнули в воду, а потом решили проплыть ещё пару метров. В итоге организаторы заплыва выполнили все условия и выплатили каждому из согласившихся по тысяче рублей.

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