На месте бывшего военного городка появится экорайон

Участок площадью 759 га расположен недалеко от Храма всех религий в Старом Аракчино Кировского района, примерно в 20 минутах езды от центра города. Для наиболее эффективного освоения территории проводится открытый международный двухэтапный конкурс на разработку концепции и мастер-плана экорайона. В конкурсе приняли участие 47 команд, из которых 22 - индивидуальные бюро, а 25 - международные консорциумы. Участники представили портфолио из пяти проектов комплексного жилого мало- и среднеэтажного строительства, эссе с описанием ключевых идей и графическую визуализацию архитектурно-градостроительных решений. В финал вышли три консорциума: российско-французский, российско-нидерландский и российско-британский.Вчера в городской Ратуше прошла встреча мэра Казани Ильсура Метшина с финалистами конкурса по разработке концепции экорайона, сообщает kzn.ru.Члены консорциумов представили мэру свои команды и поделились впечатлениями о первых этапах работы. Мэр отметил большой опыт и профессионализм финалистов конкурса.Всем финалистам предстоит нелегкая и очень ответственная работа, отметил помощник Президента РТ, председатель совета Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов. «Это уникальная ситуация, когда очень важная территория, находящаяся почти в сердце города, выделяется под реализацию такого значимого проекта. Она охранялась на протяжении 200 лет, это такой «законсервированный» экологический участок с уникальной природной средой. Поэтому одна из основных задач - стараться сохранить экологический каркас», - сказал Айрат Нурутдинов. Мэр Казани Ильсур Метшин призвал финалистов конкурса отразить в мастер-плане все самые смелые фантазии и создать по-настоящему интересный проект, который станет новым витком в развитии города: «Это должно быть что-то совершенно новое, это проект не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Мы должны подходить к нему максимально осознанно, прикладывать все усилия, чтобы реализовать самое лучшее. Сегодня в Казани для этого есть все. Для нас этот проект важный, интересный и очень многообещающий. Добро пожаловать в Казань! Желаю вам успехов в работе!»После встречи, в которой также приняла участие главный архитектор города Татьяна Прокофьева, финалисты конкурса поехали на осмотр территории, где им предстоит работать. Планируется, что в октябре они представят свои окончательные предложения, после чего будет выбран лучший из вариантов. Победитель конкурса определится не раньше ноября.