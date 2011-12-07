Победители конкурса «Я и мой велосипед» получили призы

Спонсором конкурса, предоставившим горный 6-скоростной велосипед, предназначенный для прогулок по городу и лесу, стало ООО «Куб». Всего на страницах газеты за время проведения этой акции опубликовано более 50 снимков наших читателей. Все они были интересными и со своей историей. На конкурс, который стартовал в марте этого года, были присланы как черно-белые ретрофотографии, так и современные цветные. Мы уже сообщали имена победителей, но с удовольствием называем их еще раз. Лучшими были признаны фотографии следующих участников:1-е место - Алсу Сулейманова. Именно ей достался главный приз - велосипед; 2-е место - Талия Альмухаметова, Махмут Гайфуллин;3-е место - Альсина Ахмедьянова, Елена Матвеева, Саида Мавлюдова.Участники, занявшие вторые и третьи места, получили билеты в развлекательные и культурные учреждения Казани. Все победители конкурса были также награждены памятными дипломами. Призы победителям конкурса вручали главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова и заместитель директора ООО «Куб» Алексей Лукоянов.(Подробности – в ближайших номерах «КВ»).