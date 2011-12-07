Почему бы на пикнике не сварить суп?

Для приготовления этого блюда советуем запастись котелком на 3 литра, продумать, как будете его вешать над огнем. Возьмите с собой половник, глубокие тарелки и ложки, а также 2 литра готового куриного бульона. Все овощи и грибы предварительно надо помыть и почистить. Не забудьте захватить хлеб! Итак, начнем.Ингредиенты: куриный бульон - 2 литра, охотничьи колбаски - 500 - 600 г, сыр плавленый - 400 г, картофель - 3 шт., лук репчатый - 1 шт., шампиньоны - 200 г, соль и перец по вкусу.Котелок вешаем над костром и вливаем куриный бульон. Пока он закипает, режем картофель на крупные, а лук на мелкие куски. Как только бульон закипит, закладываем овощи. Через 10 минут добавляем в суп нарезанные на крупные пластины грибы. Еще через 5 минут - нарезанные на небольшие куски охотничьи колбаски и поломанный на кусочки плавленый сыр. Доводим до кипения, убираем под котелком открытый огонь, оставив только угольки. Пусть суп потомится 10 минут, и можно разливать его по тарелкам. Если колбаски и хлеб вы взяли с запасом, можно поджарить их у костра. Это будет второе блюдо. На шпажки из очищенных от коры веток нанизываем по очереди колбаски и кусочки хлеба. Втыкаем шпажки в землю у костра с небольшим наклоном над углями. Время от времени поворачиваем, чтобы хлеб с колбасой равномерно подрумянились.Приятного аппетита!