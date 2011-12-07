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При газете «Казанские ведомости» продолжит работу школа стажера

При газете «Казанские ведомости» продолжит работу школа стажера
Дорогие читатели! Школа стажера при газете объявляет второй набор на учебный экспериментальный творческий цикл с октября 2018-го по май 2019 года. В нее мы приглашаем тех, кто хочет пополнить ряды наших многочисленных внештатных корреспондентов, познать азы журналистики, научиться профессионально писать тексты, а в перспективе стать штатным сотрудником. Возраст, образование, профессия и социальный статус не имеют значения. Слушателями школы могут стать как старшеклассники, мечтающие о профессии журналиста, студенты журфака КФУ, которым необходимы практические навыки, молодые специалисты, пенсионеры, так и представители любых профессий и мамы в декрете.Обучение в школе бесплатное по принципу чтения лекций молодыми учеными журфака КФУ и мастер-классов, которые дают ведущие журналисты газеты. Основной упор с первых дней делается на практику. Пришедшие к нам сразу получат конкретные задания и возможность продемонстрировать свое умение писать. По окончании цикла самым талантливым, перспективным и активным мы предложим работу корреспондента или рекламного менеджера. Контактный телефон для справок и записи в школу 89033447900.Email: [email protected]Ждем ваши звонки и сообщения!
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