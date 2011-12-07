Продолжается запись на бесплатные курсы татарского языка

Бесплатные курсы по изучению татарского языка «Без - татарлар» («Мы - татары») организует Духовное управление мусульман РТ по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. Первые такие курсы проходили с февраля по апрель этого года в 10 мечетях Татарстана, на этот раз татарскому языку можно будет обучиться в 20 мечетях. В Казани курсы будут организованы в пяти мечетях - «Тынычлык», «Ризван», «Гаиля», «Ярдэм», «Энилэр», где сейчас проводится запись. Срок обучения составит не три, а шесть месяцев. Уроки будут проводиться два раза в неделю вместо трех и содержать 48 академических часов вместо 36. Планируется установить наиболее удобное для слушателей время посещения. Для всех желающих будет предусмотрена возможность ознакомления с исламской культурой.К обучению привлечены опытные преподаватели из числа дипломированных специалистов - филологов татарского языка. Для организации учебного процесса разработано и издано учебное пособие, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.По завершении обучения слушатели получат сертификаты в соответствии с освоенным объемом знаний.