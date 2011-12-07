Самый протяженный автопробег техники на сжиженном газе приедет в Казань

Как отметил замдиректора филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Александр Карпов, этот автопробег станет самым протяженным автопробегом техники на сжиженном природном газе. Длина маршрута, пролегающего по территории Китая, Казахстана и России, составит 9 тыс. 881 км.- В международном пробеге принимают участие 15 грузовых, легковых автомобилей и автобусов преимущественно на сжиженном природном газе, а также автомобильные газовые заправщики. В составе колонны от России магистральные тягачи, междугородные автобусы, коммерческая и легковая техника. Заправку транспорта природным газом обеспечивают компании-участники проекта, - отметил Александр Карпов. Проект призван продемонстрировать экономичность, экологичность и безопасность использования природного газа в качестве моторного топлива. В столице РТ на площадке Центра семьи «Казан» 26 сентября запланирована церемония выхода на линию новых газомоторных автобусов НЕФАЗ и «Лотос». Здесь же горожане увидят выставку газомоторной техники.