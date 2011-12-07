Стоит ли ребенка нагружать кружками?

Сколько сил, нервов и денег вкладывают взрослые, чтобы именно их дочь или сын стали первыми и самыми лучшими. И вот счастливая мама радуется успеху своего маленького ангелочка, который устало улыбается, боясь подвести родителей, возлагавших на него большие надежды.«Казанские ведомости» обратились к родителям, чьи дети посещают кружки и секции либо собираются это сделать, чтобы узнать их мнение о нагрузках на ребят. Потом попросили детского психолога Наилю Петрушину прокомментировать мнения мам.Ольга, мама двенадцатилетней Анастасии:- В четыре года мы отдали Настю на плавание. Занятия проводились всего два раза в неделю, поэтому параллельно стали посещать и фигурное катание. Дочка ходила с удовольствием. На одном дыхании рассказывала о новых выученных движениях, показывая нам с мужем их дома. Когда Настя пошла в первый класс, на семейном совете было решено обучать ее и в музыкальной школе. Мне тогда казалось, что музыка положительно скажется на спортивных результатах, так как дочка научится тонко ее чувствовать и движения станут более грациозными. За пять лет упорного труда у Насти семь медалей по фигурному катанию. В музыкальной школе и по плаванию, правда, таких результатов нет. Второго сентября Насте исполнилось двенадцать. И когда мы все вместе сидели за праздничным столом, дочка сказала такое, от чего я до сих пор не могу прийти в себя. Она заявила, что не собирается становиться олимпийской чемпионкой, ей надоели бесконечные тренировки, переезды из одного города в другой, она мечтает наконец-то нормально выспаться и, как все остальные дети, кушать пироги и конфеты, бегать по улице, не боясь упасть, пораниться и растянуть связки. Наиля Петрушина:- Часто родители совершают большую ошибку, отдавая своего ребенка на различные кружки и секции, не спросив его, хочет ли он сам этим заниматься. Взрослым всегда кажется, что они знают лучше, что нужно их детям. Нельзя пренебрегать интересами маленького человека. Сначала необходимо вместе с ним решить, для чего он будет заниматься спортом или посещать музыкальную школу, хочет ли достичь в этой области максимального результата и посвятить жизнь любимому делу. Безусловно, сразу спрашивать об этом ребенка не стоит. Дайте ему время привыкнуть к новым обязанностям, новому распорядку дня, понять, сможет ли он отказаться, например, от продолжительных прогулок с друзьями или просмотра телевизора. Не лишайте его возможности самому прийти к решению. Однако полностью полагаться на детское мнение не стоит. В силу своего возраста ребенок не может знать, что только упорным трудом, проделывая одну и ту же работу изо дня в день, можно достичь хорошего результата. Если ему неинтересно что-то, нельзя насильно его заставить полюбить ненавистное дело. На практике я часто вижу, как родители в собственных детях пытаются воплотить свои детские мечты. Если мама мечтала стать балериной, но по каким-то причинам не смогла, то свою дочь она непременно хочет отдать в балетную школу. Категорически этого делать нельзя. Ребенок - это не вы, это ваше продолжение, но уже с другим восприятием мира, со своим видением и со своим правом выбора.Дания, мама семилетнего Даниэля:- Нынче сын пошел в первый класс. Ни о каких кружках не может быть и речи. Ребенку нужно сначала привыкнуть к школе, а уж потом посмотрим. Не понимаю родителей, которые жалуются, что их дети плохо учатся и в школу ходят из-под палки. И при этом сами отдают своих деток и на музыку, и на каратэ, и на плавание, и на танцы одновременно. Когда ребенку отдыхать в таком бешеном ритме? Сами бы попробовали все успеть. Наиля Петрушина:- Если речь идет о первокласснике, который не посещал до школы ни один кружок, то в первый год обучения лучше отказаться от дополнительных нагрузок. Ребенку и так тяжело привыкнуть к новому статусу, новым обязанностям, ведь для него пока все новое и неизученное. Однако если до школы ребенок посещал кружки и ему это нравилось, то бросать их не стоит. Так вы можете травмировать неокрепшую детскую психику. Он будет винить школу в том, что пришлось оставить любимое дело. Тогда положительных оценок и хорошего отношения к учебе вам не дождаться. Также хотелось бы обратить внимание родителей на такой момент. Не пытайтесь своего ребенка всему обучить до школы. Иначе процесс обучения ему будет неинтересен. Для того школа и создана, чтобы дать вашему ребенку что-то новое, ранее ему незнакомое. Прежде чем отдавать ребенка в кружки и секции, родителям важно понять, сможет ли ребенок справиться с новыми трудностями, не навредит ли это его физическому и психическому здоровью, личностным особенностям. Чрезмерная нагрузка может привести к болезням и стрессам. Желательно перед выбором, чем будет заниматься ваш ребенок вне школьных стен, проконсультироваться с педиатром и опытным педагогом. Специалисты подскажут, что лучше выбрать для ребенка с наименьшими потерями, но большей пользой для его развития.