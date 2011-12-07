Татарстанские дети получили почти 8 млн рублей алиментов

В течение этого времени проходила акция «Вспомни о ребенке», направленная на борьбу со злостными неплательщиками средств на содержание детей. Подробностями проведения мероприятия поделился в ходе пресс-конференции заместитель начальника Управления Федеральной службы судебных приставов РТ Анвар Закиров.Стоит отметить, что судебные приставы имеют немало разнообразных и эффективных рычагов давления на должников. Главный из них - арест и изъятие имущества, в частности, недвижимости и автомобиля. Также приставы в ряде случаев имеют возможность списания средств с банковских счетов должника без его согласия. Впрочем, есть и иные способы вынудить неплательщика погасить задолженность. В последние годы многих из них временно лишили водительских прав, а при наличии долга свыше 10 тысяч рублей должников не выпускают за границу. Таковых в Татарстане набралось 15 тысяч.- Запрет на выезд за границу остается одной из самых эффективных мер в борьбе с должниками, - пояснил Анвар Закиров. Также он напомнил, что перед поездкой за пределы России следует проверить наличие исполнительных производств и оплатить возможные долги. Сделать это можно на сайте ФССП.В своем выступлении Анвар Закиров подчеркнул, что с окончанием акции «Вспомни о ребенке» борьба с неплательщиками алиментов не закончится. По его словам, в республике на исполнении находится еще 21 тысяча производств, связанных с алиментами.