Участница EuroSkills 2018: Едем на чемпионат с абсолютным настроем на победу

Едем на EuroSkills 2018 с абсолютным настроем на победу, заявила в интервью ИА «Татар-информ» участница европейского чемпионата от Татарстана Карина Халеева.Карина учится в Казанском инновационном университете им. В. Г. Тимирясова. На соревнованиях по профессиональному мастерству в Европе она выступит в компетенции «Предпринимательство».В Будапеште (Венгрия) с 25 по 29 сентября состоится чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018. В нем примут участие около 600 конкурсантов из 28 стран по 43 компетенциям. В сборную России вошли шесть участников от Татарстана.«Я выиграла чемпионат по профессиональному мастерству, который проходил в Краснодаре в 2017 году. С коллегой мы заняли первое место. После этого меня зачислили в основной состав. Чемпионат Европы отличается от российского: на EuroSkills мы не знаем, какую бизнес-идею будем отрабатывать, тему и направление нам скажут в первый день соревнований. Поэтому очень важна скорость реакции, быстрая обработка информации и включение в процесс. Во время тренировок мы, конечно, заготавливали какие-то бизнес-идеи, но должны быть готовы к тому, что ни одна из отработанных может не подойти», – рассказала Карина.Она также заметила, что ведение бизнеса в России и Европе существенно отличается. «Приходится подстраиваться под европейский менталитет. Например, у нас есть модуль, который называется “Устойчивое планирование”. Преподавание его в России и в Европе – это разные подходы. Приходилось заниматься сверх нормы именно по этому модулю. Тренировки проходили в учебных заведениях Казани и Москвы», – добавила студентка.По ее словам, достаточно сильных участников в компетенции «Предпринимательство» представят Черногория и Австрия. «Будут участвовать чемпионы EuroSkills 2016 – это Черногория, которая заняла первое место. Сильная команда из Австрии. Но, как говорит наш бизнес-тренер, чем больше просишь, тем больше получаешь. Поэтому если мы будем нацеливаться на второе или третье место, то вряд ли что-то получится. Мы едем с абсолютным настроем на победу. Будем делать все возможное», – подчеркнула Карина.По ее мнению, благодаря участию в чемпионате такого уровня молодежь получает колоссальный опыт и новые знания по выбранному профессиональному направлению. «Участие в таком чемпионате – это хорошие знакомства, в том числе с предпринимателями из Татарстана и России, участниками, которые уже сейчас занимаются бизнесом. Например, криптовалютой, поставкой оборудования. Это здорово, что есть, с кем посоветоваться по различным вопросам. Благодаря таким мероприятиям сильно прокачиваешь себя в сфере предпринимательства. У меня тоже есть идея в будущем открыть свое дело», – поделилась участница чемпионата.EuroSkills – самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет. Они проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Столицей предыдущего чемпионата в 2016 году был шведский Гетеборг. Национальная сборная России заняла на нем первое место в общекомандном зачете.