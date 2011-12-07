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В Татарстане почти 4200 автомобилей работают на газомоторном топливе

Свыше 750 единиц общественного транспорта используют газ вместо традиционных видов топлива.
Порядка 4200 автомобилей в Татарстане работают на газомоторном топливе, почти 20 процентов из которых — это пассажирский автотранспорт. Такие данные привел начальник отдела топливной инфраструктуры и газоснабжения Минпромторга РТ Рамиль Сахапов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».«В настоящее время автомобилей, работающих на компримированном природном газе метане, порядка 4200 единиц. Я могу сказать, что из них количество автобусов на природном газе, работающих на регулярных маршрутах пассажирских перевозок, составляет 756 единиц по всей республике», — отметил Сахапов.По его данным, на предприятиях агропромышленного комплекса работают порядка 300 автомобилей на газе, включая сельхозтехнику. Кроме того, в республике больше 150 единиц коммунальной техники на природном газе.Сахапов подтвердил, что лидером среди городов Татарстана по переводу общественного транспорта на природный газ остаются Набережные Челны.
КВ
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