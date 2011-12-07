Жители Татарстана смогут определить направления работы социальных министерств

В Татарстане запущен пилотный проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением. Принять участие в нем могут все жители республики. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Аппарата Президента РТ – руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.Для реализации пилотного проекта были выбраны министерства социального блока, которые более всего взаимодействуют с населением, рассказал спикер. В частности, это Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки и Минтрудсоцзащиты республики.«Была поставлена задача, чтобы министерства и ведомства вместе с общественными объединениями, с активными гражданами формировали цели и задачи, публично говорили о том, какими они будут на следующий год, какие цели будут достигаться», – уточнил Александр Терентьев.органов власти говорил Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Госсовету РТ в 2017 году.Замруководителя Аппарата Президента РТ заметил, что реализация проекта начинается со сбора предложений по наиболее важным направлениям и индикаторам работы на 2019 год. «21 сентября фактически стартуем, когда члены общественных советов при ведомствах и эксперты, утвержденные Общественной палатой РТ, будут вносить предложения. В течение двух недель пройдет сбор предложений. Предполагаем, что они будут пересекаться с целями и задачами концепций, программ, которые реализуются в республике», – подчеркнул он.Поступившие предложения будут рассмотрены общественными советами и вынесены на открытое онлайн-голосование. «В течение месяца граждане смогут через портал госуслуг проголосовать и выбрать те или иные цели и задачи, которые посчитают наиболее важными», – пояснил Александр Терентьев.Председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин добавил, что в числе экспертов – профессионалы с опытом работы и достижениями по профилю министерства, а также представители академического сообщества и НКО.По итогам опроса будет отобрана половина от общего числа приоритетов, набравших большее число голосов. На итоговом заседании общественных советов будут определены пять – семь приоритетов каждого участвующего в проекте органа госвласти на следующий год.Ожидается, что процесс публичного формирования целей и задач займет около трех месяцев.